В российском регионе почти 20 детей застряли на необитаемом острове

В Приморском крае 17 детей застряли на необитаемом острове Аскольд на слете

Семнадцать детей, которые участвовали в международном слете на острове Аскольда в Приморском крае с субботы, 5 августа, застряли там из-за непогоды и не могут вернуться на материк. Об этом сообщило министерство по делам ГО и ЧС в Telegram-канале.

«Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем», — сообщили в министерстве.

Там заверили, что на острове также находятся взрослые, которые подготовлены к экстремальным ситуациям. На острове есть недельный запас воды и еды на 50 человек, а также все необходимые медикаменты. Детей поселили в щитовые теплые домики, которые выдерживают штормовую погоду.

В лагере также работает стационарная кухня и есть необходимые топливные запасы. Синоптики прогнозируют, что волна уменьшится уже во вторник, 8 августа, после чего детей эвакуируют с необитаемого острова.

Ранее воздушный шар с шестью пассажирами, среди которых дети, застрял на дереве в горах на высоте две тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Всех россиян спасли.