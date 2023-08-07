Россияне стали больше занимать «до зарплаты» из-за роста цен

«Ъ»: россияне стали тратить больше денег из одобряемых им краткосрочных займов

Россияне стали тратить больше денег из выдаваемых им краткосрочных займов — так называемый уровень утилизации лимита (доля использованных заемщиком средств от общей одобренной суммы) по итогам июля достиг рекордных с 2020 года 88 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные микрофинансовой организации MoneyMan.

С начала года показатель вырос на 5 процентных пунктов. Речь идет о так называемых займах до зарплаты (или PDL) — их выдают на 30 дней, сумма не превышает 30 тысяч рублей. «Тренд связан с общим ростом цен: заемщикам требуется больше средств на свои потребности», — объяснили в MoneyMan.

Рост доли используемых средств подтверждают и другие МФО. Некоторые связывают такую динамику не только с инфляцией, но с изменением компаниями подходов к оценке кредитоспособности заемщика и политики выдач. Как рассказал гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, фирмы ужесточают требования к клиентам и урезают доступные им лимиты из-за регуляторных изменений.

«Эти меры направлены и на оптимизацию рисков на фоне будущего снижения маржинальности, и на соответствие требованиям регулятора по долговой нагрузке заемщиков», — сказал он.

Как подсчитали в ЦБ, выдачи микрозаймов в первом квартале 2023 года взлетели на 23 процента в годовом выражении, до 216 миллиардов рублей. В Банке России уже не раз выражали беспокойство по поводу растущей закредитованности населения.