Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:32, 25 июля 2023Экономика

Центробанк обеспокоился долгами россиян

В Центробанке обеспокоились высокими темпами роста розничного кредитования в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Тенденция высоких темпов роста объемов розничного кредитования на российском рынке вызывает определенное беспокойство. Она может привести к увеличению закредитованности населения, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка (ЦБ) Александр Данилов, его слова приводит ТАСС.

Подобная динамика привела к пересмотру прогноза регулятора о темпах роста потребительского кредитования в России на этот год. Согласно новой оценке, к концу декабря этот показатель составит 13-17 процентов вместо ожидавшихся ранее 9-13 процентов. В то же время рост розничного кредитования в стране в этом году должен составить 8-13 процентов.

В 2023 году рост кредитования затронет как российские компании, так и граждан. В первом сегменте прирост составит 12-16 процентов, во втором — 15-19 процентов, хотя до пересмотра прогноза регулятором оценивался в 9-13 процентов и 11-15 процентов соответственно.

Материалы по теме:
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

Среди других негативных тенденций на российском кредитном рынке Данилов отметил распространенную ситуацию в ипотечном сегменте, при которой банки систематически занижают предельный размер ссуды для выдачи заемщику. Для этого банки и застройщики используют разного рода схемы. При этом Данилов не стал уточнять, о каких именно схемах идет речь.

Ранее сообщалось о резком росте долгов россиян перед банками. К началу июня 2023 года объем кредитов и займов граждан увеличился на 600 миллиардов рублей, до 30,8 триллиона. В годовом выражении суммарная задолженность россиян перед финансовыми организациями выросла на 16 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В России теперь будут призывать в армию до 30 лет. Для чего поднимают призывной возраст?

    Минюст включил Human Rights House Foundation в список нежелательных организаций

    Союз журналистов отреагировал на признание «Дождя» нежелательной организацией

    Пес Байдена покусал сотрудников спецслужб США

    США вернулись в ЮНЕСКО

    Шестилетняя девочка дважды спасла больную мать с помощью умной колонки

    Стали известны подробности о попавших в ДТП на Алтае туристах

    В США описали реакцию сотрудников ЦРУ на слова Байдена о Путине

    Пленный боец ВСУ призвал украинцев стрелять в своих командиров

    Чеченка связала внука, оставила его без еды и сняла издевательства на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости