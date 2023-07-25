Центробанк обеспокоился долгами россиян

В Центробанке обеспокоились высокими темпами роста розничного кредитования в России

Тенденция высоких темпов роста объемов розничного кредитования на российском рынке вызывает определенное беспокойство. Она может привести к увеличению закредитованности населения, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка (ЦБ) Александр Данилов, его слова приводит ТАСС.

Подобная динамика привела к пересмотру прогноза регулятора о темпах роста потребительского кредитования в России на этот год. Согласно новой оценке, к концу декабря этот показатель составит 13-17 процентов вместо ожидавшихся ранее 9-13 процентов. В то же время рост розничного кредитования в стране в этом году должен составить 8-13 процентов.

В 2023 году рост кредитования затронет как российские компании, так и граждан. В первом сегменте прирост составит 12-16 процентов, во втором — 15-19 процентов, хотя до пересмотра прогноза регулятором оценивался в 9-13 процентов и 11-15 процентов соответственно.

Среди других негативных тенденций на российском кредитном рынке Данилов отметил распространенную ситуацию в ипотечном сегменте, при которой банки систематически занижают предельный размер ссуды для выдачи заемщику. Для этого банки и застройщики используют разного рода схемы. При этом Данилов не стал уточнять, о каких именно схемах идет речь.

Ранее сообщалось о резком росте долгов россиян перед банками. К началу июня 2023 года объем кредитов и займов граждан увеличился на 600 миллиардов рублей, до 30,8 триллиона. В годовом выражении суммарная задолженность россиян перед финансовыми организациями выросла на 16 процентов.