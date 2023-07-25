Долги россиян перед банками резко выросли

«Известия»: объем кредитов и займов россиян за месяц вырос на 600 млрд рублей

К началу июня 2023 года долги россиян перед кредитными организациями резко выросли. Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает газета «Известия».

За месяц объем кредитов и займов россиян вырос до 30,8 триллиона рублей (плюс 600 миллиардов рублей). В годовом выражении объем задолженности увеличился на 16 процентов.

По данным регулятора, самая высокая долговая нагрузка среди населения зафиксирована в республиках Тыва и Калмыкия (115 и 79 процентов от дохода соответственно), Ленинградской области (63 процента), Удмуртии (56 процентов) и Московской области (55 процентов). Меньше всего уровень закредитованности на юге России — в Ингушетии (15 процентов), Чечне (14 процентов), Дагестане (13 процентов), Севастополе (9 процентов) и Крыму (8 процентов).

В комитете Госдумы по бюджету и налогам заявили, что за первое полугодие 2023-го россияне заняли у банков 7,3 триллиона рублей (плюс 10,7 процента в годовом выражении). В июне банки предоставили физлицам рекордные 4,5 миллиона кредитов на 1,47 триллиона рублей.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская отметила, что дальнейший рост закредитованности вместе со стагнированием реальных доходов приведет к увеличению бедности, из-за чего люди перестанут вкладывать в экономику. По словам главы регионального блока проекта ОНФ Галактиона Кучавы, увеличение выдачи кредитов указывает на стабилизацию экономики, но скорость роста вызывает беспокойство.

Депутаты фракции ЛДПР предложили напоминать россиянам об опасности кредитов. Они разработали поправки в закон «О рекламе» и намерены обязать банки напоминать потенциальным клиентам о рисках последствий неоплаченных займов по аналогии с предупреждающими надписями на упаковках сигарет.