Долги россиян перед банками начали резко расти

ОНФ: долги россиян перед банками за апрель выросли на 2,4 триллиона рублей

Совокупные долги россиян перед кредитными организациями к 1 мая составили 30,22 триллиона рублей, хотя в конце марта достигали только 27,8 триллиона. Таким образом, за месяц задолженность увеличилась на 2,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка и «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) пишут «Известия».

В конце 2022 года общий уровень задолженности составлял 26,9 триллиона, то есть за весь первый квартал рост оказался в 2,5 раза меньше, чем в апреле. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство к маю возросла до 509,6 тысячи рублей.

Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская указала, что дальнейший рост закредитованности вместе со стагнированием реальных доходов приведет к увеличению бедности, из-за чего люди перестанут вкладывать в экономику. В свою очередь глава регионального блока проекта ОНФ Галактион Кучава указал, что увеличение выдачи кредитов указывает на стабилизацию экономики, но скорость роста вызывает беспокойство.

Наиболее сильную кредитную нагрузку испытывают жители Тувы (115 процентов от дохода), Калмыкии (79 процентов), Ленобласти (63 процента), Удмуртии (56 процентов) и Подмосковья (55 процентов). Меньше всего кредитов берут в Ингушетии (15 процентов), Чечне (14 процентов), Дагестане (13 процентов), Севастополе (9 процентов) и Крыму (8 процентов).

Растет и уровень просроченной задолженности, хотя и меньшими темпами — с 1,08 триллиона рублей до 1,11 триллиона. Средний размер просроченного кредита вырос с 19,78 тысячи рублей до 20,4 тысячи. Одним из факторов, влияющих на более скромную динамику просрочки, стало увеличение количества банкротств — в первом квартале рост составил 40,3 процента.

Самым распространенным займом для россиян остается ипотека, она занимает более половины кредитного портфеля. Но в начале года эта тенденция начала меняться — выдача жилищных кредитов в первом квартале упала на 20 процентов. Вместе с тем резкий рост продемонстрировали автокредиты — на 16,8 процента.

По мнению экспертов, в настоящее время ситуация выглядит стабильной и не вызывает беспокойства. Они выделяют, что пока увеличение кредитования идет за счет граждан, имеющих низкую нагрузку, что скорее свидетельствует о росте спроса, чем о проблемах. С другой стороны, управляющий директор рейтингового агентства НРК Михаил Доронкин не исключил, что из-за роста цен к займам начали прибегать граждане, ранее не испытывавшие потребности в них.

Ранее Росстат сообщил, что в мае реальные зарплаты (за вычетом инфляции) россиян снизились на 0,5 процента по сравнению с апрелем. Вместе с тем в апреле в годовом выражении реальная средняя зарплата выросла на 10,4 процента, до 71,4 тысячи рублей.