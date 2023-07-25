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08:09, 25 июля 2023Экономика

Россиян решили предупреждать об опасности кредитов

ЛДПР предложила напоминать россиянам о последствиях неоплаченных кредитов

Фото: Russian Look

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили напоминать россиянам об опасности кредитов. Об этом решении со ссылкой на пояснительную записку к проекту сообщает газета «Известия».

Депутаты напомнили, что, по данным Росстата и ЦБ, средняя кредитная задолженность на домохозяйство уже который год растет наравне с увеличением количества банкротов среди граждан. Так, с октября 2015 года по март 2023 года несостоятельными были признаны 829 тысяч граждан. Поэтому авторы поправок в закон «О рекламе» предлагают напоминать потенциальным клиентам банков о рисках последствий неоплаченных займов по аналогии с предупреждающими надписями на упаковках сигарет.

«Кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты — такие слова должны сопровождать каждую рекламу услуг по кредитованию. Агрессивный пиар создает представление о кредите как о легком решении любых проблем и самом быстром пути исполнения желаний, что уже само по себе обман», — объяснил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

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По мнению депутата, продвигая свои услуги, банки провоцируют человека жить не по средствам и тратить еще не заработанные деньги. Однако оформленные займы не только не улучшают качество жизни, но и могут лишить единственного жилья из-за кредитной кабалы, добавил Слуцкий.

Ранее в России обязали банки информировать заемщиков об итоговой стоимости кредита — организации должны будут включать в расчет практически все платежи, которые предстоит выплачивать клиенту. В расчет суммы будут включаться платежи заемщика по погашению основной суммы долга и процентов, а также платежи по оплате услуг (работ, товаров), в том числе по договору страхования и по иным основаниям в пользу кредитора и (или) третьих лиц. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эта мера необходима, чтобы заемщик понимал, какую нагрузку на себя принимает, когда берет кредит.

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    Вячеслав Агапов
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