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18:24, 7 августа 2023Ценности

Ивлеева решила продать свой первый спорткар Lamborghini

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева решила продать свой первый спорткар. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летняя знаменитость заявила, что речь идет об автомобиле Lamborghini Aventador, который она приобрела три года назад. При этом инфлюэнсерша отметила, что ей трудно прощаться с имуществом.

«Я могу точно сказать, что буду скучать по реакции людей на эту машину. (...) Я когда-то задумалась, что колхозница переехала в большой город, добилась в нем результатов, успехов, заработала денег и сама купила себе спорткар», — обратилась она к зрителям. В то же время Ивлеева пояснила, что продает иномарку, поскольку решила заменить ее более новой.

Известно, что серый матовый суперкар Lamborghini Aventador Ивлеева приобрела летом 2020 года. Впоследвии звезда перекрасила его в розовый цвет. В феврале 2021 года она указала, что покупка обошлась ей в 23 миллиона рублей.

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    Карина Черных
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