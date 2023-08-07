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16:22, 7 августа 2023Ценности

Россиянам перечислили самые популярные у супермоделей пластические операции

Хирург Казарян назвала ринопластику и увеличение груди популярными у моделей

Фото: Philippe Spitalier / Unsplash

Звездный пластический хирург и косметолог София Казарян перечислила самые популярные у супермоделей пластические операции. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Среди данных процедур медик назвала эндоскопическую подтяжку лица, к которой, предположительно, прибегали такие известные манекенщицы, как Белла и Джиджи Хадид. Также в список вошли блефаропластика и удаление комков Биша.

В то же время актуальными у моделей стали подтяжка и увеличение груди, причинами которым зачастую служат рождение детей и возрастные изменения, отметила врач. Кроме того, эксперт внесла в перечень востребованных услуг ринопластику.

Ранее в августе хирург Илья Шаров перечислил россиянкам три самых опасных вида пластических операций. В первую очередь в список вошла липосакция. В то же время в перечне опасных вмешательств оказалась процедура по уменьшению и подтяжке груди.

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    Алина Гостева
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