Россиянам перечислили самые популярные у супермоделей пластические операции

Хирург Казарян назвала ринопластику и увеличение груди популярными у моделей

Звездный пластический хирург и косметолог София Казарян перечислила самые популярные у супермоделей пластические операции. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Среди данных процедур медик назвала эндоскопическую подтяжку лица, к которой, предположительно, прибегали такие известные манекенщицы, как Белла и Джиджи Хадид. Также в список вошли блефаропластика и удаление комков Биша.

В то же время актуальными у моделей стали подтяжка и увеличение груди, причинами которым зачастую служат рождение детей и возрастные изменения, отметила врач. Кроме того, эксперт внесла в перечень востребованных услуг ринопластику.

Ранее в августе хирург Илья Шаров перечислил россиянкам три самых опасных вида пластических операций. В первую очередь в список вошла липосакция. В то же время в перечне опасных вмешательств оказалась процедура по уменьшению и подтяжке груди.