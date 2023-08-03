Россиянкам перечислили три самые опасные пластические операции

Хирург Шаров назвал липосакцию и подтяжку груди самыми опасными видами пластики

Хирург Илья Шаров перечислил россиянкам три самых опасных вида пластических операций. Его комментарий публикуют «Известия».

В первую очередь в список вошла липосакция. По словам медика, именно на нее приходится наибольшее количество летальных исходов в сфере эстетической медицины. В то же время в перечне опасных вмешательств оказалась процедура по уменьшению и подтяжке груди, которая может стать причиной образования плотных рубцов или язв, отметил специалист.

Кроме того, с высокой степенью риска связана ринопластика, зачастую требующая повторного исправления. «Каждое последующее хирургическое вмешательство может привести к повреждению сосудов, питающих окружающие ткани носа. Иногда возникает ситуация, когда для восстановления этих тканей сосудов оказывается недостаточно. В результате они начинают отмирать, что приводит к необходимости реконструктивной хирургии, включая пересадку кожного лоскута с других областей лица», — пояснил врач.

В июле российский хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал три самые популярные пластические операции у девушек. В числе наиболее востребованных процедур также оказались увеличение груди и липосакция.