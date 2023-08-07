Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:39, 7 августа 2023Интернет и СМИ

В России участился фишинг на электронных торговых площадках

«Известия»: на электронных торговых площадках участились случаи фишинга

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На российских электронных торговых площадках (ЭТП) участились случаи фишинга с ложной платной аккредитацией. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, мошенники рассылают участникам торгов безупречно составленные письма с предложением поучаствовать в рамочных торговых закупках (рекламная фальшивая документация о закрытом конкурентном отборе).

В них указываются ложные «свежие» телефоны, домены и мейлы, которые не относятся к ЭТП. Издание отмечает, что многие ЭТП просто не публикуют домены в качестве контактов в письмах, что является очевидным признаком откровенного фишинга.

Директор направления «Продукты питания и агроиндустрия» ЭТП группы Газпромбанка Вадим Клементьев заявил, что его команда довольно часто стала получать негативную обратную связь от клиентов. Это связано с тем фактом, что компании-клиенты уже оплатили различные услуги для участия в закупках крупных организаций, но не получили никакого результата.

Ранее стало известно, что, по данным банка ВТБ, за первые пять месяцев текущего года в России в 1,6 раза в годовом выражении выросло число мошеннических атак.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Джидде представили альтернативный мирный план по Украине. Что предлагает Саудовская Аравия?

    В Нигере заявили о подготовке за рубежом агрессии против страны

    Объем наличных в обращении в России рекордно вырос

    Россия сделает беспилотники невидимыми для РЭБ

    Россиян предупредили о штрафе за вывоз некоторых товаров из-за рубежа

    В России создали ГОСТ на игрушки

    Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранного вторжения в страну

    В России участился фишинг на электронных торговых площадках

    В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

    Названа дата возобновления покупок валюты Минфином России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости