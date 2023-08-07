В России участился фишинг на электронных торговых площадках

«Известия»: на электронных торговых площадках участились случаи фишинга

На российских электронных торговых площадках (ЭТП) участились случаи фишинга с ложной платной аккредитацией. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, мошенники рассылают участникам торгов безупречно составленные письма с предложением поучаствовать в рамочных торговых закупках (рекламная фальшивая документация о закрытом конкурентном отборе).

В них указываются ложные «свежие» телефоны, домены и мейлы, которые не относятся к ЭТП. Издание отмечает, что многие ЭТП просто не публикуют домены в качестве контактов в письмах, что является очевидным признаком откровенного фишинга.

Директор направления «Продукты питания и агроиндустрия» ЭТП группы Газпромбанка Вадим Клементьев заявил, что его команда довольно часто стала получать негативную обратную связь от клиентов. Это связано с тем фактом, что компании-клиенты уже оплатили различные услуги для участия в закупках крупных организаций, но не получили никакого результата.

Ранее стало известно, что, по данным банка ВТБ, за первые пять месяцев текущего года в России в 1,6 раза в годовом выражении выросло число мошеннических атак.