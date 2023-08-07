Россиянам захотели сократить рабочий день из-за жары

Законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня или смены из-за жары. Проект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно проекту, работник может потребовать у работодателя сократить рабочее время на час при температуре от 28,5 градуса Цельсия, на два часа при температуре от 28,6 до 29 градусов, на четыре часа при температуре от 29,1 градуса и выше.

Авторы законопроекта напомнили, что работодатель обязан обеспечить безопасность и соответствующие требованиям охраны труда условия работы. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в настоящий момент на час сокращается рабочий день при температуре плюс 28,5 градуса, на два часа — при плюс 29 градусах, на четыре — при плюс 30,5 градуса. В Трудовом кодексе же не установленны особенности работы при жаре, что не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня из-за высокой температуры.

Законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Борис Чернышов. Проект нужен для «защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте», говорится в пояснительной записке.

