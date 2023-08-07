Ледники кровавого цвета на Алтае попали на видео

На Алтае ледники окрасились в красный цвет из-за водорослей

На Алтае часть ледников окрасилась в кроваво-красный цвет. Подобную реакцию снежного покрова вызвали водоросли. Результат попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash Siberia.

На кадрах видно, что на снежном покрове образовались красные разводы. Завлабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев объяснил, что хламидомонада снежная, когда попадает в холод, выделяет красный пигмент.

В материале отметили, что водоросль снижает способность ледников защищаться от лишнего нагревания. Из-за этого покров горной вершины Актуру может таять быстрее.

Ранее Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет на участке от села Варваровка до села Сукко. В Институте океанологии РАН заявили, что вода поменяла цвет из-за нитевидных частиц красных водорослей, прибитых штормом к берегу.