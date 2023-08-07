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10:35, 7 августа 2023Мир

В США заявили о неспособности Украины скрыть огромные потери

Экс-разведчик США Риттер: Украина больше не способна скрывать тяжелые потери ВСУ

Фото: Alex Babenko / Reuters

Украина больше не способна скрывать тяжелые потери в рядах своей армии, заявил экс-офицер разведки Вооруженных сил США Скотт Риттер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

По словам бывшего разведчика, простые украинцы наблюдают, как по всей стране в геометрической прогрессии растут кладбища.

Украинское командование бросает в бой все больше людей в надежде сломить российскую оборону, но это приводит к огромным потерям, которые больше невозможно скрывать.

«Все идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек», — констатировал Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что страны, входящие в НАТО, заставили украинского президента Зеленского в очередной раз «отправить на убой» механизированные батальоны армии.

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    Варвара Кошечкина
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