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11:55, 6 августа 2023Мир

Экс-разведчик США рассказал об отправке бронетанковых отрядов ВСУ на убой

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский отправил бронетанковые отряды ВСУ на убой
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Руководство стран — членов НАТО заставили президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз «отправить на убой» механизированные батальоны украинской армии. Об этом заявил экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала Redacted.

«Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — заявил Риттер.

По его словам, в НАТО недовольны тем, как продвигается контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как значительных успехов они добиться пока не могут. Кроме того, украинская армия стала все чаще и больше использовать западную технику для ведения атак. В связи с этим, отметил Риттер, альянс стал оказывать давление на Зеленского.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что США никогда не сталкивались с тем, что сейчас происходит на Украине. Он также утверждает, что экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус постоянно лгал о ситуации в Ираке и Афганистане, чтобы убедить Конгресс США продолжать поддерживать военные кампании.

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    Алевтина Запольская
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