В США назвали Украину выгребной ямой

Экс-разведчик Риттер назвал Украину выгребной ямой из-за поддержки США

Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что сейчас происходит на Украине. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, сравнив Украину с выгребной ямой.

Так Риттер отреагировал на слова бывшего экс-главы ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Экс-разведчик упрекнул генерала во лжи американскому народу, а также в том, что он даже не может «сделать это по-умному».

«Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо, генерал? Вы знаете ответ, и я знаю ответ. Мы использовали ковровые бомбардировки в ограниченном виде в войне в Персидском заливе. Сколько минных полей мы взорвали, генерал? Ноль. Почему? Мы не попадали в цель», — высказался эксперт.

При этом Риттер уточнил, что говорит не об очередном промахе, а о системе противовоздушной обороны, которая имеется у России. «ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские внедрили на украинском театре военных действий», — заявил он.

По словам экс-разведчика, Петреус неоднократно лгал как об Ираке, так и об Афганистане, вводя конгресс США в заблуждение для продолжения поддержки военных кампаний. Аналитик отметил, что и сейчас генерал лжет насчет Украины по поручению американских властей.

«Им нужно, чтобы Вы лгали американскому народу, чтобы они не задавались вопросом, почему мы продолжаем выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер в эту выгребную яму, которой является Украина», — подытожил Риттер.

Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлено качеством российских укреплений.