Генерал ВС США Киммитт: ВСУ не могут пробить «20 километров ада» российской обороны

Американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлено качеством российских укреплений. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, причиной, почему контрнаступление на южном фронте происходит медленно, являются «20 километров ада» оборонительных линий. «Нет никаких сомнений, что это, вероятно, самые тяжелые бои за пределами городов», — заявил Киммитт.

Генерал объяснил, что российские укрепления построены таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражать танки в днище. Кроме того, добавил он, даже расчистив данные укрепления, ВСУ могут столкнуться с дополнительными линиями колючей проволоки и траншей.

Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) трудно атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения.