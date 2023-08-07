Анна Седокова откровенно рассказала об интимной жизни с мужем

Певица Анна Седокова заявила, что может заниматься сексом с мужем весь день

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова откровенно рассказала об интимной жизни с супругом-баскетболистом Янисом Тиммой. На пикантную тему она высказалась в эфире шоу Павла Воли, выпуск которого доступен на Rutube.

Седокова состоит в официальном браке с Тиммой два года и за это время пересмотрела свои взгляды на интимную часть отношений. Она заявила, что категорически не согласна с утверждением, что половой акт не может длиться дольше двух часов. Сама певица утверждает, что готова заниматься сексом с мужем весь день напролет.

Бывает два часа, бывает целый день. (…) Знаешь, от чего зависит удовольствие женщины в сексе? От расслабления! Если ты сумел женщину расслабить перед этим, чтобы она прекратила переживать, думать о всякой ерунде. А на это на все нужно время – вот тебе и два часа. Ну и прелюдия Анна Седокова

Седокова отметила, что ей порой достаточно и 15 минут интимной близости, но у нее «очень ненасытный муж», которому она не хочет отказывать. Свои отношения с ним она называет похожими на мексиканский сериал. По словам певицы, к такому накалу страстей невозможно привыкнуть, зато с Тиммой ей никогда не приходится имитировать оргазмы.

Ранее Седокова показала внешность без косметики по пути в клинику. Она рассказала поклонникам, что получила компрессионный перелом ноги в двух местах.