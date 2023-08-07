В Калининграде из крышки канализационного люка сделали арт-объект

В Калининграде из крышек канализационных люков начали делать арт-объекты

В Калининграде начали создавать вдохновленные детскими рисунками арт-объекты из крышек канализационных люков. Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

Первый люк, из которого сделали произведение искусства, появился рядом со стадионом «Ростех Арена». На нем изображена капелька-футболист. Отмечается, что рисунок посвятили выходу футбольного клуба «Балтика» в Российскую премьер-лигу.

Сообщается, что работу по созданию арт-объектов будут продолжать.

Ранее стало известно, что в Анапе осенью расширят клумбы и вырастят более 200 тысяч цветов разных видов. Отмечается, что в 2023 году в городе уже появилось 126 тысяч цветов, среди которых колеус, бегония, бархатцы, альтернантера и другие.

