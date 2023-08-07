Сексологи назвали неожиданный способ повысить либидо

Сексолог Кук: временный отказ от секса поможет повысить либидо обоих партнеров

Временный отказ от секса поможет повысить либидо обоих партнеров и улучшить качество их половых контактов, полагают сексологи Элис Чайлд, Дженни Скайлер и Мелисса Кук. Их слова приводит издание Men’s Health.

По словам Кук, намеренное воздержание от любой сексуальной активности на период от недели до нескольких месяцев повлечет своеобразную физическую и эмоциональную перезагрузку, позволит обострить концентрацию внимания и стать энергичнее. Некоторые пары используют подобный перерыв в интимной жизни, чтобы высвободить время для личностного роста.

Еще одни плюсом подобной практики Кук назвала укрепление отношений. Этот неожиданный способ может быть полезен парам, для которых интим стал единственным каналом связи друг с другом. Она считает, что за время намеренного отказа от секса у супругов появится шанс найти новые точки соприкосновения, благодаря которым они сблизятся.

Также намеренное воздержание может быть полезно для отношений, в которых угасла страсть, продолжила Кук. Предвкушение интимной близости — мощный афродизиак, который позволит партнерам усилить возбуждение и чувствительность, что в конечном итоге приведет к сильным оргазмам.

В свою очередь, сексолог Скайлер заявила, что временный отказ от любых видов половых контактов, в том числе и мастурбации, необходим людям с начальной стадией зависимости от просмотра порнографии.

Если вы часто мастурбируете, чтобы снять стресс, но это больше не помогает или усугубляет ситуацию, вы можете попробовать сексуальное голодание, чтобы найти альтернативные механизмы расслабления Дженни Скайлер сексолог

Одиноким людям воздержание от самоудовлетворения и случайного секса позволит разобраться в себе, уверена Чайлд. По ее мнению, без отвлечения на сексуальную активность человек сможет лучше понять, какого партнера хочется видеть рядом с собой, и пересмотреть свой подход к свиданиям.

Ранее врач-психотерапевт Ксения Ахмедова объяснила причины боязни разговоров о сексе. Обсуждать интимные желания и потребности может быть сложно из-за страха осуждения, стыда и предыдущего негативного опыта, уверена она.