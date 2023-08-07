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16:19, 7 августа 2023Среда обитания

Европе предрекли возвращение экстремальной жары

Bloomberg: Южную Европу накроет аномальная жара из-за шторма «Ханс»

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Сильный шторм «Ханс», обрушившийся на скандинавские страны, привел к изменению воздушных потоков из-за шквалистого ветра. Этот фактор может стать предпосылкой для возвращения аномальной жары в южноевропейские государства, включая Испанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеорологов.

На этой неделе в некоторых частях страны ожидаются рекордно высокие температуры. В сельской местности, расположенной вблизи Севильи, воздух может прогреться до 44 градусов Цельсия. Возвращение аномальной жары в регион приведет к повышенному риску возобновления масштабных лесных пожаров. До этого более 430 гектаров территории Каталонии выгорели в результате стихийных бедствий — теперь подобная опасность угрожает другим регионам Испании.

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Ранее с усилением пожаров из-за резкого ветра столкнулись власти Кипра, которые обратились за помощью в тушении к руководству Евросоюза (ЕС). Мощный очаг возгораний вспыхнул 4 августа в районе плотины Аласса к северу от города Лимассол. В результате стихийного бедствия выгорели десять квадратных километров территории. В ближайшем будущем экстремальные погодные условия могут охватить большинство стран Южной Европы, предупредили эксперты.

От засухи и жары в Испании этим летом уже пострадали в общей сложности 8,7 миллиона человек. Из-за аномальной засухи, обрушившейся на страну в последние несколько месяцев, местные водохранилища оказались заполнены в среднем всего на 42 процента. На этом фоне правительство приняло решение ввести ограничения на использование воды. Меры затронули ряд областей и регионов, включая Каталонию, Андалусию, автономные сообщества Арагон и Эстремадура, а также Галисию и Балеарские острова.

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    Анатолий Акулов
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