Европейцев ограничили в воде из-за жары

Жителям Испании запретили мыть автомобили из-за засухи

Более 8,7 миллиона человек пострадали от нехватки воды из-за засухи в Испании, пишет ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.

В стране за последние месяцы выпало настолько малое количество осадков, что водохранилища в среднем оказались заполнены на 42 процента. Правительство ввело ограничения на использование воды.

Они действуют в Каталонии, Андалусии, в автономных сообществах Арагон и Эстремадура, в Галисии и на Балеарских островах. Больше всего от ограничений страдают жители Каталонии, где определенные запреты действуют в 495 муниципалитетах. Так, жителям этого региона запретили мыть автомобили и поливать сады. Кроме того, власти ограничили бытовое и промышленное потребление воды. В нескольких населенных пунктах региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Власти Андалусии решили отключать воду в определенные часы, такие меры ввели в 40 муниципалитетах. В городе Малага для экономии воды было принято решение отключить ее в душах на пляжах.

Странам Южной Европы предрекли новую волну аномальной жары в августе. Температуры в Испании, Греции и на юге Италии могут превысить отметку в 48 градусов Цельсия — рекорд, установленный ранее на итальянском острове Сардинии. Ряд европейских государств назвали ситуацию с климатом катастрофической и призвали мировое сообщество принять срочные меры для того, чтобы решить климатический кризис.