В Европе объявили о «чрезвычайной климатической ситуации»

Шесть европейских президентов призвали к борьбе с изменениями климата из-за жары

Главы шести средиземноморских государств — Италии, Хорватии, Греции, Мальты, Португалии и Словении призвали Евросоюз и международное сообщество к экстренным мерам по разрешению климатического кризиса, сообщает РИА Новости.

В совместном обращении президентов подчеркивается, что ситуация достигла «таких взрывоопасных масштабов, что теперь уже речь идет о «чрезвычайной климатической ситуации». В связи с этим страны Средиземноморья собрались действовать скоординировано и коллективно, «чтобы остановить и обратить вспять последствия климатического кризиса».

Заявление прозвучало на фоне продолжительной экстремальной жары, с которой столкнулись страны региона. Метеорологи уже анонсировали возвращение в Южную Европу аномально высоких температур во второй половине августа. Главным пострадавшим от грядущей волны жары может стать Греция, жители которой уже прочувствовали на себе последствия разрушительных лесных пожаров, затронувших в том числе острова Корфу и Родос. В атмосферу при этом был выброшен максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа.

Ранее эксперты климатической службы Евросоюза заявили о том, что климатический кризис приблизился к точке невозврата. По их оценкам, рекордная жара и неспособность стран ставить амбициозные цели по борьбе с глобальным потеплением сделают недостижимыми цели Парижского соглашения, которое подразумевает сдерживание роста среднемировых температур на отметке в полтора градуса.