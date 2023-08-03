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14:33, 3 августа 2023Среда обитания

В Европе объявили о «чрезвычайной климатической ситуации»

Шесть европейских президентов призвали к борьбе с изменениями климата из-за жары
СюжетЛесные пожары:

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Главы шести средиземноморских государств — Италии, Хорватии, Греции, Мальты, Португалии и Словении призвали Евросоюз и международное сообщество к экстренным мерам по разрешению климатического кризиса, сообщает РИА Новости.

В совместном обращении президентов подчеркивается, что ситуация достигла «таких взрывоопасных масштабов, что теперь уже речь идет о «чрезвычайной климатической ситуации». В связи с этим страны Средиземноморья собрались действовать скоординировано и коллективно, «чтобы остановить и обратить вспять последствия климатического кризиса».

Заявление прозвучало на фоне продолжительной экстремальной жары, с которой столкнулись страны региона. Метеорологи уже анонсировали возвращение в Южную Европу аномально высоких температур во второй половине августа. Главным пострадавшим от грядущей волны жары может стать Греция, жители которой уже прочувствовали на себе последствия разрушительных лесных пожаров, затронувших в том числе острова Корфу и Родос. В атмосферу при этом был выброшен максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа.

Ранее эксперты климатической службы Евросоюза заявили о том, что климатический кризис приблизился к точке невозврата. По их оценкам, рекордная жара и неспособность стран ставить амбициозные цели по борьбе с глобальным потеплением сделают недостижимыми цели Парижского соглашения, которое подразумевает сдерживание роста среднемировых температур на отметке в полтора градуса.

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    Дмитрий Воронин
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