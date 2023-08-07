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04:34, 7 августа 2023Наука и техника

Обнаружены формирующие звезды спирали газа

The Astrophysical Journal: обнаружены формирующие звезды спирали газа

Кадр: 国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト / YouTube

Международная группа ученых под руководством специалистов из Сеульского национального университета провели наблюдения за тройной системой IRAS 04239+2436, состоящей из протозвезд. Они обнаружили три спиральных рукава газа, которые питают систему и формируют полноценную многозвездную систему. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Наблюдения системы, расположенной в 460 световых годах, были проведены с помощью Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA). Оказалось, что выбросы молекул монооксида серы (SO) образуют три спиральных рукава вокруг трех протозвезд, формирующихся в системе.

Исследователи провели моделирование множественного звездообразования на суперкомпьютере «ATERUI» и выяснили, что три спиральных рукава представляют собой потоки, подающие материал трем протозвездам.

Известно, что большинство звезд с массой, подобной солнечной, формируются в многозвездных системах вместе с другими звездами. Таким образом, понимание формирования многозвездных систем важно для общей теории звездообразования. Однако из-за сложности и отсутствия данных с высоким разрешением и высокой чувствительностью астрономы были не уверены, какой из сценариев формирования звезд верный.

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    Александр Еникеев
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