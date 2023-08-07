Кадыров заявил о смене российской армией тактики ведения боя в рамках СВО

Российская армия изменила тактику ведения боев в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — написал глава республики.

По его словам, в настоящее время обстановка на передовой стабильная.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» в ходе успешных оборонительных действий на ореховском направлении уничтожает западную бронетехнику, включая танки.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

