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22:39, 7 августа 2023Россия

Кадыров заявил о смене российской армией тактики ведения боя

Кадыров заявил о смене российской армией тактики ведения боя в рамках СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Минкультуры РФ / Global Look Press

Российская армия изменила тактику ведения боев в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — написал глава республики.

По его словам, в настоящее время обстановка на передовой стабильная.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» в ходе успешных оборонительных действий на ореховском направлении уничтожает западную бронетехнику, включая танки.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Марина Совина
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