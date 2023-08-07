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11:11, 7 августа 2023Россия

Кадыров заявил об уничтожении чеченским батальоном «хваленых» танков Leopard

Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожают западную бронетехнику, включая танки Leopard

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Батальон «Восток-АХМАТ» в ходе успешных оборонительных действий на ореховском направлении уничтожает западную бронетехнику, включая танки. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, бойцы сформированного в Чечне батальона активно уничтожают как «хваленые» Леопарды (танки Leopard – прим. «Ленты.ру»), так и прочую бронетехнику, переданную Украине странами Запада. «Благодаря их грамотной работе враг терпит существенный урон (...) и не может продвинуться», — отметил глава российского региона.

Кадыров отметил высокую мотивированность и компетентность российских военнослужащих и пожелал им удачи. «Пусть Всевышний дарует нам скорейшую победу над врагом!» — заключил он.

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    Алан Босиков
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