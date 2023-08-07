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20:13, 7 августа 2023Из жизни

Десятки спортсменов слегли с диареей после заплыва в канализационных водах

На чемпионате мира по триатлону 57 атлетов слегли с отравлением после заплыва

Фото: Bradley Kanaris / Globallookpress.com

В Великобритании десятки спортсменов, участвовавших в чемпионате мира по триатлону, слегли с отравлением после заплыва в океане. Об этом сообщает издание The Guardian.

На соревнования в городе Сандерленд прибыло более двух тысяч триатлонистов. Им предстояло преодолеть три этапа: плавательный, велогоночный и беговой. Организаторы решили устроить заплыв на побережье, которое несколько лет назад оказалось в центре скандала из-за слива канализационных вод в океан.

После заплыва 57 спортсменов обратились за медицинской помощью из-за рвоты и диареи. «Чувствовал себя ужасно после гонки. Но, видимо, именно так и должно быть, если плаваешь в дерьме. Заплыв следовало отменить», — рассказал в соцсетях 28-летний атлет Джейкоб Бритуистл, участвовавший в чемпионате.

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Пробы воды, взятые за три дня до начала соревнований, показали, что количество кишечных палочек превышало норму более чем в 39 раз. Британское агентство санитарной безопасности заявило, что проверит анализы заболевших спортсменов и сравнит их с пробами воды с пляжа, чтобы проверить, была ли инфекция вызвана заплывом в грязной воде.

Ранее сообщалось, что почти 200 человек по всей Австралии отравились галлюциногенным шпинатом из супермаркетов. После происшествия партии токсичного шпината были отозваны поставщиком.

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    Антонина Черташ
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