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20:42, 7 августа 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

45-летняя актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность на камеру. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке (на момент написания новости был удален) 45-летняя знаменитость снялась напротив зеркала без макияжа и одежды. При этом звезда распустила волосы средней длины, завитые в легкие локоны.

Ранее в августе 68-летняя Ирина Хакамада также показала внешность без макияжа. Политический деятель поделилась снимком с отдыха на Бали, на котором она запечатлела себя в голубой футболке на фоне пляжа. На опубликованном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.

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    Екатерина Ештокина
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