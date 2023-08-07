45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа
45-летняя актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность
Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность на камеру. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На размещенном снимке (на момент написания новости был удален) 45-летняя знаменитость снялась напротив зеркала без макияжа и одежды. При этом звезда распустила волосы средней длины, завитые в легкие локоны.
Ранее в августе 68-летняя Ирина Хакамада также показала внешность без макияжа. Политический деятель поделилась снимком с отдыха на Бали, на котором она запечатлела себя в голубой футболке на фоне пляжа. На опубликованном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.