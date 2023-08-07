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15:07, 7 августа 2023Моя страна

Россияне сварили четыре тысячи литров ухи и установили рекорд

Жители Псковской области сварили четыре тысячи литров ухи и установили рекорд

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На фестивале «Наше море» в Гдове Псковской области сварили четыре тысячи литров ухи, установив всероссийский рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театрально-концертную дирекцию региона.

По словам организаторов, участники фестиваля изготовили примерно 14-16 тысяч порций ухи. Диплом организаторам вручил представитель Книги рекордов России.

Блюдо начали варить накануне фестиваля, в его состав вошли разные виды рыб, обитающих в Чудском озере. Всего использовали около тонны рыбы. Кроме того, было заготовлено пять кубов дров.

Ранее россиянам рассказали о регионах страны, где можно продегустировать необычные блюда, в том числе уху с нефтью, мясные груши и шишки с икрой. Так, уху с нефтью можно попробовать в Тюменской области. Ее готовят из нескольких видов рыбы.

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    Варвара Кошечкина
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