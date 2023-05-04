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19:07, 4 мая 2023Моя страна

Россиянам назвали регионы для дегустации ухи с нефтью и мясных груш

Сервис «Туту» рассказал, где в России поесть уху с нефтью и мясные груши

Фото: ILya Soldatkin / Shutterstock / Fotodom

Россиянам рассказали о регионах страны, где можно продегустировать необычные блюда, в том числе уху с нефтью, мясные груши и шишки с икрой. Подборку составил сервис путешествий «Туту», передают «Известия».

Так, уху с нефтью можно попробовать в Тюменской области. Ее готовят из нескольких видов рыбы, а черный цвет ей действительно придает нефть высокой очистки. но в некоторых случаях используется натуральный краситель — чернила каракатицы.

Мясные груши, или хушууры, можно попробовать в Бурятии, свое название они получили из-за формы. В этом блюде самое главное — крепкое дно. Мясные груши готовят в масле и из-за этого у них получается ароматная и хрустящая корочка.

В Камчатском крае можно попробовать шишки с икрой. Чаще всего для этого блюда используют молодые недозревшие шишки стланиковой сосны или кедрового стланика. В Приморье можно продегустировать папоротник с грибами. В пищу подходят только молодые побеги папоротника сорта орляк, его собирают примерно с середины мая до середины июня.

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Туристы, решившие отправиться в Сахалинскую область, могут попробовать салат из молодых стеблей лопуха. Для приготовления блюда растение замачивают на ночь, чистят, отваривают, режут на кусочки, обжаривают с луком, добавляют соевый соус и специи. Его лучше есть холодным, но можно и горячим.

Ранее сообщалось, что в северном районе Хабаровского края прошел праздник Охотского пельменя. Это традиционный для Охотска конкурс среди трудовых коллективов. Четыре команды посоревновались в умении готовить и лепить пельмени с рыбным фаршем.

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Сергей Истомин
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