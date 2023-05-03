Праздник Охотского пельменя прошел в российском регионе

В Хабаровском крае прошел праздник Охотского пельменя

В райцентре северного района Хабаровского края прошел праздник Охотского пельменя. Об этом сообщает ИА «ХКС».

Отмечается, что это традиционный для Охотска конкурс среди трудовых коллективов. Четыре команды приняли участие в соревновании по умению приготовления и скорости лепки пельменей с рыбным фаршем. Это команда «Эвены», команда ветеранов «Неугомонные», команда центральной районной библиотеки «Пельмешки в спешке» и команда администрации района «Кундюмы».

Глава городского поселения Охотск Иван Мартынов в ходе соревнований вылепил счастливый пельмень с особой начинкой. Пока команды соревновались, работники Центра этнических культур радовали собравшихся концертными номерами и веселыми конкурсами.