Собчак уличила россиян в интересе к скандальным интервью

Собчак заявила, что скандальные интервью популярнее документальных фильмов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уличила аудиторию в интересе к интервью с актером Алексеем Паниным. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что беседа с актером стала у зрителей более популярной, чем недавно вышедший на ее YouTube-канале документальный фильм.

Собчак заявила, что ее документальный фильм, посвященный детям с особенностями здоровья, не выступивших наСпециальной Олимпиаде в Казани, набрал 246 тысяч просмотров, а интервью с Паниным за три дня — четыре миллиона. «И кто тут виноват? Ксения Собчак, которая делает очень разный контент, на любой вкус?» — обратилась она к аудитории.

По мнению журналистки, аудитория предпочитает документальному фильму скандальное интервью. «Собчак — всего лишь зеркало тех процессов, которые происходят с прекрасной нашей аудиторией», — заявила она.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить журналистку и актера на оправдание терроризма после выхода интервью. Поводом стала демонстрация поста Панина, в котором он положительно отозвался о случившемся в 2022 году теракте на Крымском мосту.

Интервью с Паниным вышло на YouTube-канале Собчак 31 июля. В нем актер рассказал о жизни за рубежом, раскрыл подробности работы с известными российскими режиссерами, а также высказался о своих сексуальных предпочтениях.