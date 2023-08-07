В России перестало хватать официантов

«Ъ»: рестораторы предупредили о росте цен в общепите из-за нехватки официантов

Летом 2023 год на рынке общественного питания в России наметился существенный дефицит кадров. О нехватке персонала говорят как сами предприятия, так и сервисы по поиску работы, хотя год назад тенденция была противоположной, пишет «Коммерсантъ».

В июле количество вакансий выросло в два раза в годовом выражении, указывают в Coffee Like, а также на платформах «Авито Работа» и «Наймикс». SuperJob говорит о росте числа вакансий на 17 процентов, а ProPersonnel — на 45 процентов.

Вместе назвать причиной рост рынка нельзя, официантов перестало хватать на фоне сокращения количества соискателей на 7-12 процентов. Такое положение дел, предупреждают рестораторы, приведет к повышению цен на услуги.

Директор по персоналу «Юниреста» Людмила Кислова отмечает, что на ситуацию влияет низкая рождаемость в 1990-е годы, негативно влияющая на многие сферы экономики. Также кадры вымываются из отрасли для работы в госсекторе и ВПК, где предлагают большие деньги. В сети ресторанов «Андерсон» видят одной из причин снижение миграционного потока из постсоветских стран, так как падение курса рубля сделало трудовую миграцию невыгодной.

В результате, по оценке «Авито Работы» и «Наймика», в июле зарплата в целом по отрасли выросла на 18 процентов в годовом выражении, до 36,4 тысячи рублей, а отдельно у работников кухни — на 23 процента, до 26,3 тысячи рублей. Средний оклад официантов поднялся на 21 процент, до 37,4 тысячи рублей, у бариста — на 20 процентов, до 30,5 тысячи, у барменов — на 18 процентов, до 32,2 тысячи, а у поваров — 19 процентов, до 29,9 тысячи рублей.

По мнению экспертов, для сохранения заведений компаниям придется увеличивать зарплаты персоналу, а расходы переложат на потребителей за счет повышения цен.

Ранее Институт экономической политики имени Гайдар подсчитал, что российская промышленность столкнулась с рекордным кадровым голодом — в июле 2023 года дефицит сотрудников испытывали 42 процента предприятий.