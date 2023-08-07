Иран заявил об использовании Украины Западом

МИД Ирана: страны Запада используют Украину для испытания вооружений

Страны Запада используют ситуацию на Украине для испытаний своего оружия. Такое мнение высказал официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что <...> страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса», — сказал на пресс-конференции в Тегеране он.

Дипломат заявил, что Иран приложил много усилий для завершения украинского конфликта. Лучшим способом его разрешения в Тегеране видят диалог, указал он.

Ранее план по урегулированию украинского конфликта был представлен в Джидде. Участие в переговорах приняли представители 30 государств, в том числе Украины. При этом встреча прошла без участия Москвы.