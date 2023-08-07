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12:42, 7 августа 2023Мир

Иран заявил об использовании Украины Западом

МИД Ирана: страны Запада используют Украину для испытания вооружений

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Страны Запада используют ситуацию на Украине для испытаний своего оружия. Такое мнение высказал официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что <...> страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса», — сказал на пресс-конференции в Тегеране он.

Дипломат заявил, что Иран приложил много усилий для завершения украинского конфликта. Лучшим способом его разрешения в Тегеране видят диалог, указал он.

Ранее план по урегулированию украинского конфликта был представлен в Джидде. Участие в переговорах приняли представители 30 государств, в том числе Украины. При этом встреча прошла без участия Москвы.

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