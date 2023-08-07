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02:07, 7 августа 2023Мир

В Джидде представили альтернативный мирный план по Украине. Что предлагает Саудовская Аравия?

DPA: власти Саудовской Аравии предложили альтернативный мирный план по Украине

Фото: Saudi Press Agency

Власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии

Дипломатические круги в Джидде

По данным агентства, о представленном мирном плане была также проинформирована Россия. Его частью является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.

Консультации в Джидде

Переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине прошли 5-6 августа. В числе участников — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. Как писало агентство Reuters, двухдневная встреча является «частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой не только своих стран Запада, но и стран Глобального Юга, которые неохотно принимают чью-либо сторону в конфликте».

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В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского».

Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия: если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что в июне Соединенные Штаты пробовали собрать нечто подобное в Копенгагене, однако попытка сформировать антироссийскую коалицию провалилась. Также сенатор обратила внимание на то, что в Джидде собрались не руководители, а лишь представители 30 стран. И, по ее словам, единодушия среди них нет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также прокомментировал встречу в Саудовской Аравии. Чиновник подчеркнул, что осуждать желание закончить войну — трудно.

Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

Медведев добавил, что предложения о мире на Украине могут существовать при трех ключевых условиях: участии обеих сторон конфликта, которое отсутствует, учете исторического контекста (тут политик подчеркнул, что Украины не существовало до 1991 года, она является «осколком» Российской империи), а также учете текущих реалий.

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Итоги переговоров

Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, участники переговоров по урегулированию кризиса пришли к выводу, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН.

Также издание отмечает, что они договорились создать рабочие группы, чтобы обсудить вариант завершения конфликта, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо этого, как пишет Financial Times, Китай дал понять, что намерен участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта.

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Вечером 6 августа стало известно, что участники переговоров условились продолжить консультации и обмен мнениями по ситуации на Украине. Уточняется, что это должно «способствовать выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру» на Украине.

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    Юлия Мискевич
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