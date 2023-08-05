В Совфеде назвали переговоры в Джидде бесперспективными без участия России

Сенатор от Крыма Ковитиди: переговоры в Джидде бесперспективны без участия РФ

Переговоры по Украине в саудовской Джидде абсолютно бесперспективны без участия России. Таким мнением поделилась сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ее слова приводит РИА Новости.

Сенатор напомнила, что в июне Соединенные Штаты пробовали собрать нечто подобное в Копенгагене, однако попытка сформировать антироссийскую коалицию провалилась.

«Собрав в Дании Индию, Бразилию, Турцию, ЮАР и себя любимых, США были уверены, что смогут сформировать базовые соглашения для последующего формирования антироссийской коалиции. У Госдепа ничего не получается и сегодня», — заявила Ковитиди, отметив, что большинство стран сохраняют нейтралитет и отказываются принимать участие в антироссийском сговоре.

