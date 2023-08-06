Стало известно о первых результатах переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Corriere: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины

В ходе переговоров в Саудовской Аравии, посвященных урегулированию конфликта на Украине, было решено создать рабочие группы по ключевым вопросам «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

По данным газеты, на встрече подчеркивалось, что уважение целостности территории Украины и ее суверенитета должны находиться в центре любого мирного соглашения.

Переговоры в Саудовской Аравии в Джидде начались в субботу, 5 августа, и продолжатся в воскресенье. В них принимают участие представители 30 стран, однако Россия на встречу не была приглашена.