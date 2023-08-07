Синоптик центра «Фобос» Леус заявил, что пик жары в Москве пройден

6 августа температура воздуха в Москве прогревалась до плюс 31,4 градуса — вероятно, для столицы это был самый жаркий день лета, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Отметку в плюс 30 градусов накануне преодолели также и все метеостанции Подмосковья, добавил синоптик.

Пик жары в столице пройден

За самым жарким днем в Москве последовала тропическая ночь: столбики термометров в столице держались выше уровня в плюс 20 градусов. Ночь оказалась тропической второй раз за текущее лето — в ночные часы 7 июля температура воздуха доходила до плюс 21,8 градуса.

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Тем не менее пик жары в столице пройден, и уже днем 7 августа температура воздуха пойдет вниз, рассказал Леус. Прохладной ночи, однако, ждать не стоит — после заката воздух останется прогретым на уровне от плюс 20 до плюс 22 градусов.

В северной столице в то же время рост температур продолжается — утром 7 августа Санкт-Петербург обновил температурный рекорд с начала лета. Как рассказал синоптик, к 11:00 воздух прогрелся до плюс 29,6 градуса, преодолев прошлое максимальное значение в плюс 29,3 градуса, зафиксированное 22 июня. Леус допускает, что до конца августа северная столица может взять отметку в плюс 30 градусов.

Рекордная жара пришла в десятки российских регионов

Как ожидают синоптики, август станет аномально жарким месяцем для России. Температура окажется выше нормы в большинстве регионов страны, в том числе в центральной полосе, Поволжье и на Урале, прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Известиями». Исключением станут только Тверская, Смоленская и Брянская области.

на 1-1,5 градуса превысит норму средняя температура в России в августе

Жара будет сопровождаться дефицитом осадков — нехватку дождей будут испытывать многие территории Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов, в том числе Астраханская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.

Высокие температуры несут риски для здоровья

Во время аномальной жары следует внимательно следить за своим самочувствием, напомнил в беседе с ТАСС кардиолог Владимир Хорошев. Особенно высокие температуры опасны для тех, кто имеет вредные привычки и хронические заболевания — например, для людей с никотиновой зависимостью и эндокринными заболеваниями.

Помимо сигарет врач посоветовал во время аномальной жары отказаться от алкоголя, а также сократить физические нагрузки. Хорошев также отметил, что для улучшения самочувствия в меню стоит добавить больше овощей и фруктов, а от красного мяса отказаться в пользу рыбы.

В МЧС настоятельно рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить побольше воды

Михаил Леус из «Фобоса» добавил, что высокие температуры ночью более опасны для здоровья, чем дневная жара, так как организм человека не получает «передышку» во время сна. Если не охлаждать воздух в квартире ночью, может возникнуть ощущение усталости и недомогания. Кроме того, ночная жара может привести к обострению хронических болезней.

Россиянам следует также быть аккуратнее во время отдыха на природе, так как из-за высоких температур и сухой погоды в России могут участиться лесные пожары, сказали «Известиям» в Авиалесоохране. Под угрозой почти вся территория страны, кроме Северного Кавказа, — среднемноголетние показатели пожарной опасности могут быть превышены сразу в 32 регионах.