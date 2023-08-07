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11:35, 7 августа 2023Среда обитания

Москвичи пережили тропическую ночь

Температура воздуха в Москве в ночь на 7 августа составила 20,6 градуса

Фото: Gonzalo Fuentes / Unsplash

Ночь на 7 августа оказалась в Москве тропической, рассказал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Тропическими называют ночи, когда столбики термометров не опускаются ниже отметки в плюс 20 градусов Цельсия. В ночь на 7 августа минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 20,6 градуса.

Леус отметил, что ночь на 8 августа также окажется тропической — столбики термометров будут показывать плюс 20-22 градуса. Первую тропическую ночь летом 2023 года москвичи пережили 7 июля — тогда температура составила 21,8 градуса.

Из-за жаркой погоды в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Отмечается, что днем 7 августа температура может достигать плюс 35-36 градусов. Кроме того, в столице и Подмосковье действует предупреждение о пожарной опасности.

Ранее москвичей предупредили, что после жарких дней их ждет «погодная встряска». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, во вторник и среду, 8 и 9 августа, в столице местами ожидаются дожди и грозы, а температура будет опускаться до 27, 25, 26 и 24 градусов Цельсия.

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    Мария Черкасова
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