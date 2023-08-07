Россиян пригласили полюбоваться звездопадом в горах

Россиян пригласили полюбоваться звездопадом на курорте «Архыз» в КЧР

Россияне в течение ближайших нескольких недель смогут полюбоваться звездопадом в горах. Об этом рассказали представители курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии, передает портал «Это Кавказ».

«С 11 по 13 августа ожидается пик метеорного потока — можно будет увидеть примерно 110 метеоров в час. Главное условие для наблюдений — должно быть очень темно. В этом плане Архыз идеален», — отметили представители курорта.

В частности, туристов пригласили подняться по канатной дороге на станцию «Северное сияние», где наблюдению за звездами не мешает электрический свет. Ожидается, что звездопады продлятся в этом году приблизительно до 24 августа.

Ранее эксперты составили список самых необычных летних туров по России. Первое место рейтинга заняли организованные поездки, во время которых можно наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды.