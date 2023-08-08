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08:31, 8 августа 2023Мир

В Китае оценили итоги переговоров по Украине в Саудовской Аравии

«Жэньминь Жибао»: встреча в Джидде по Украине приведет к саммиту с участием РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Эксперты в Китае оценили итоги переговоров по Украине в Саудовской Аравии 5-6 августа и заявили, что встреча в Джидде, возможно, приведет к будущему саммиту с участием РФ. Об этом сообщает «Жэньминь Жибао».

«Встреча в Джидде, переходное мероприятие, связывающее прошлое и будущее, прокладывает путь к следующей мирной конференции, в которой может участвовать Россия», — заявил доцент Ближневосточного колледжа Пекинского университета языка и культуры Ван Гуанюань.

Научный сотрудник Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ли Синган подчеркнул, что переговоры в Саудовской Аравии подтолкнут к созданию более крупных международных миротворческих сил для разрешения кризиса и позволит большему количеству международных участников принять в нем участие, чтобы найти пути урегулирования конфликта.

Ранее МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус». В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй имел контакты со многими сторонами в украинском конфликте.

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    Семен Александров
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