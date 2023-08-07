В Китае оценили переговоры по Украине в Джидде

МИД КНР: переговоры в Джидде по Украине помогли укрепить международный консенсус

МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус». Об этом пишет Reuters.

В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй имел контакты со многими сторонами в украинском конфликте. Он «выслушал [разные] мнения и предложения всех сторон и поспособствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса».

Ранее директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард предположил, что конфликт на Украине для Китая значит меньше, чем для стран Запада. Для Пекина это опосредованное противостояние с США.

Представители Саудовской Аравии на консультациях по урегулированию украинского конфликта представили свои предложения по ситуации на Украине. Они включают в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.