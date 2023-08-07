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08:39, 7 августа 2023Мир

В Европе оценили значимость конфликта на Украине для Китая

Politico: конфликт на Украине для Китая менее важен, чем для Запада

Фото: Alex Babenko / Reuters

Военный конфликт на Украине для Китая менее важен, чем для стран Запада. Об этом заявил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в своей статье, опубликованной на сайте Politico.

Он оценил значимость Украины как более высокую для США, Европы и других стран Запада. Для Китая же специальная военная операция — это «опосредованный конфликт между КНР и Соединенными Штатами».

Также Леонард отметил, что Вашингтон не смог сплотить развивающиеся страны мира на поддержку Украины. 157 стран стараются сохранить нейтралитет в этом вопросе.

«Завоевание расположения этих нейтральных стран и извлечение выгоды из слабости репутации Америки стало ключевой задачей внешней политики Китая», — пишет автор статьи.

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Он заключил, что текущий конфликт предоставил Пекину возможность «использовать слабости Запада, чтобы сделать Китай более безопасным на международном уровне путем расширения его связей с Глобальным Югом». Также сейчас КНР укрепляет имидж посредника в мире.

Ранее власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.

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    Александр Слабиев
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