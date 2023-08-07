В Европе оценили значимость конфликта на Украине для Китая

Politico: конфликт на Украине для Китая менее важен, чем для Запада

Военный конфликт на Украине для Китая менее важен, чем для стран Запада. Об этом заявил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в своей статье, опубликованной на сайте Politico.

Он оценил значимость Украины как более высокую для США, Европы и других стран Запада. Для Китая же специальная военная операция — это «опосредованный конфликт между КНР и Соединенными Штатами».

Также Леонард отметил, что Вашингтон не смог сплотить развивающиеся страны мира на поддержку Украины. 157 стран стараются сохранить нейтралитет в этом вопросе.

«Завоевание расположения этих нейтральных стран и извлечение выгоды из слабости репутации Америки стало ключевой задачей внешней политики Китая», — пишет автор статьи.

Он заключил, что текущий конфликт предоставил Пекину возможность «использовать слабости Запада, чтобы сделать Китай более безопасным на международном уровне путем расширения его связей с Глобальным Югом». Также сейчас КНР укрепляет имидж посредника в мире.

Ранее власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.