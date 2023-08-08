Семья отправилась отдыхать в Мексику и описала поездку фразой «отель в аду»

Туристы пожаловались на «яичное зловоние» в отеле во время отпуска в Мексике

Отправившаяся на отдых в Мексику семья из семи человек описала поездку фразой «отель в аду» и пожаловалась туроператору на качество обслуживания. Об этом сообщает Leeds Live.

Уточняется, что семья Джонсонов (Johnson) приехала в Канкун в отпуск и остановилась в гостинице Azul Beach Resort Riviera. При заселении у них возникли проблемы с размещением, однако на этом неожиданности не закончились. В номерах туристы обнаружили сильное «яичное зловоние», а во время купания обратили внимание на мутную воду и огромное количество водорослей на берегу.

Джонсоны подчеркнули, что гостиница совсем не походила не представленные на сайте фотографии. «Это было ужасно с первого дня», — заявило семейство. Кроме того, их младший сын, десятилетний Олли (Ollie), разбил голову о стеклянную дверь в отеле. По словам его родителей, на стекле не было наклеек, из-за чего ребенок не заметил дверь.

Всего Джонсоны потратили на поездку 18 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей).

Ранее российская туристка поехала в Новороссийск и описала отдых фразой «неожиданно достойно». «Новороссийск уютный, аутентичный, не шумный, без толп туристов, расхаживающих в том же, в чем загорали на пляже, — пояснила россиянка. — Здесь просто приятно гулять по извилистым улочкам, заходить в кафе, кормить чаек на набережной».