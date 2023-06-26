Туристка поехала на юг России и описала отдых фразой «неожиданно достойно»

Россиянка поехала в Новороссийск и описала город фразой «уютный и без толп туристов»

Российская туристка поехала в Новороссийск и описала отдых фразой «неожиданно достойно». Своим мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Первое впечатление от популярного южного курорта России автор публикации описала словом «вау». «Новороссийск уютный, аутентичный, не шумный, без толп туристов, расхаживающих в том же, в чем загорали на пляже, — пояснила россиянка. — Здесь просто приятно гулять по извилистым улочкам, заходить в кафе, кормить чаек на набережной».

Читательница портала отметила, что цены в Новороссийске не такие «дикие», как в соседних городах. «За четыре дня, которые я провела здесь, потратила всего 18 тысяч рублей, — добавила она. — Это учитывая, что восемь тысяч ушло на аренду жилья. А остальные деньги — еда, проезд и траты на разные мелочи».

При этом туристка рассказала, что в Новороссийске мало гостиниц и бюджетных хостелов. «Так что пришлось снимать квартиру посуточно — а это всегда "кот в мешке", — заявила она. — Вода у меня была по расписанию: только утром и вечером, напор слабенький».

Также россиянка осталась недовольна пляжем Алексино. «Он оказался просто отвратительным, — подчеркнула она. — В воде сплошной мусор, деревяшки, тина. Входить в такую воду было, мягко сказать, жутковато».

Ранее в июне российская туристка отправилась на отдых в Витязево и описала поездку фразой «пьют безбожно, кругом мат».