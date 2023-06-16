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07:44, 16 июня 2023Путешествия

Россиянка поехала в Витязево и описала отдых фразой «пьют безбожно, кругом мат»

Читательница «Тонкостей туризма» поехала в Витязево и пожаловалась на контингент и море

Фото: Veronika Zemlyannikova 72 / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка поехала на отдых в Витязево и описала поездку фразой «пьют безбожно, кругом мат». Своими отзывом девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она для себя решила, что больше никогда не вернется на этот отечественный курорт. В первую очередь, россиянка пожаловалась на контингент. «Кругом мат, бесконтрольно бесящиеся и орущие дети, народу очень много, с учетом уровня его культуры везде мусор, пакеты, бычки и бутылки», — пояснила она.

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Более того, читательница портала отметила, что Витязево грязное море. «Море все в тине, — подчеркнула россиянка. — Ее никто не чистит, она начинает вонять, на ней плодится множество мошек».

При этом путешественница отметила, что хорошие отели на курорте все-таки есть, а на экскурсиях можно увидеть красивые места. «Например, мне понравились экскурсия "Анапа как на ладони" и морская прогулка» — добавила она. — В общем, природа прекрасна, а контингент все портит. Рада, что уезжаю. Жаль, что из-за такой обстановки вернуться сюда не хочется».

Ранее в июне россиянка побывала в Анапе и описала отдых фразой «готовилась к худшему». Девушка рассказала, что остановилась в новом и современном бутик-отеле H2O. По ее туристки, она и не думала, что на курорте есть гостиницы с таким уровнем сервиса, хорошим питанием и бассейном.

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    Фариза Бацазова
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