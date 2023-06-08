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05:30, 8 июня 2023Путешествия

Россиянка поехала в Анапу и описала отдых фразой «готовилась к худшему»

Читательница «Тонкостей туризма» поехала в Анапу и похвасталась новым и современным отелем

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская туристка поехала в Анапу и описала отдых фразой «готовилась к худшему». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что изначально не планировала отдыхать в Краснодарском крае. «Я не люблю наш юг, это травма детства, — заявил она. — Гостиницу выбирал муж, я даже не посмотрела что за отель, просто ехала с заведомо плохим настроем. Но, как известно, когда ничего не ожидаешь, то получаешь отличный отдых».

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Читательница портала рассказала, что выбор супруга пал на новый и современный бутик-отель H2O. По словам россиянки, она и не думала, что в Анапе есть гостиницы с таким уровнем сервиса, хорошим питанием и бассейном. «В отеле очень внимательный персонал, который даже поздравили меня с днем рождения без предупреждения, — похвасталась она. — Фрукты и шампанское с открыткой в номер, очень приятно».

При этом девушка пожаловалась на некультурных соотечественников. «Сама наблюдала, как многие оставляют свои пакеты с мусором, просто сворачивая за угол, — добавила она. — Беда наших курортов в самих нас, к сожалению. Культура отдыха "дикарем" и породила эти дикие привычки».

Ранее в июне россиянка побывала в Абхазии и описала отдых фразой «страшилки не подтвердились». Девушка подчеркнула, что за время отдыха ни разу не сталкивалась с хамством со стороны местных жителей.

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    Фариза Бацазова
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