В популярной у россиян стране станет сложнее снять жилье

Жителей турецкой Антальи начнут наказывать за нелегальную сдачу квартир туристам

Власти турецкой провинции Анталья решили начать наказывать местных жителей за нелегальную сдачу недвижимости туристам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном правительстве.

По его словам, в Анталье начнут уделять особое внимание этому вопросу. Власти попросили местных жителей уведомлять их о случаях нелегальной сдачи. Подразумевается, что после этого владельца квартиры привлекут к ответственности за уклонение от выплаты налогов. Агентство отметило, что в настоящее время в Анталье не проводят каких-либо рейдов или проверок для поиска уклоняющихся от выплат граждан.

Подобные меры могут быть связаны с низкой заполняемостью отелей. Как пишут турецкие СМИ, губернатор провинции Эрсин Языджы объявил об ужесточении сдачи недвижимости после жалоб представителей туристической отрасли на то, что гостиницы страны не заполнены полностью.

Ранее глава совета директоров туристической компании Jolly Мете Вардар заявлял, что на средиземноморском побережье гостиницы заполнены на 70 процентов, на западе страны, в Эгейском регионе — на 60 процентов.

Элитные отели на курортах Турции оказались не популярны в этом году в том числе из-за скупивших недвижимость в стране россиян, заявлял ранее глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Эти туристы не только живут в квартирах, но и сдают их другим, отмечал он.

По итогам апреля россияне заняли лидирующую позицию по покупкам недвижимости в Турции среди иностранных граждан, купив в стране 817 квартир за месяц. Всего иностранцы за этот период приобрели более 2,5 тысячи квартир.