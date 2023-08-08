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12:01, 8 августа 2023Среда обитания

В популярной у россиян стране станет сложнее снять жилье

Жителей турецкой Антальи начнут наказывать за нелегальную сдачу квартир туристам

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Власти турецкой провинции Анталья решили начать наказывать местных жителей за нелегальную сдачу недвижимости туристам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном правительстве.

По его словам, в Анталье начнут уделять особое внимание этому вопросу. Власти попросили местных жителей уведомлять их о случаях нелегальной сдачи. Подразумевается, что после этого владельца квартиры привлекут к ответственности за уклонение от выплаты налогов. Агентство отметило, что в настоящее время в Анталье не проводят каких-либо рейдов или проверок для поиска уклоняющихся от выплат граждан.

Подобные меры могут быть связаны с низкой заполняемостью отелей. Как пишут турецкие СМИ, губернатор провинции Эрсин Языджы объявил об ужесточении сдачи недвижимости после жалоб представителей туристической отрасли на то, что гостиницы страны не заполнены полностью.

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Ранее глава совета директоров туристической компании Jolly Мете Вардар заявлял, что на средиземноморском побережье гостиницы заполнены на 70 процентов, на западе страны, в Эгейском регионе — на 60 процентов.

Элитные отели на курортах Турции оказались не популярны в этом году в том числе из-за скупивших недвижимость в стране россиян, заявлял ранее глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Эти туристы не только живут в квартирах, но и сдают их другим, отмечал он.

По итогам апреля россияне заняли лидирующую позицию по покупкам недвижимости в Турции среди иностранных граждан, купив в стране 817 квартир за месяц. Всего иностранцы за этот период приобрели более 2,5 тысячи квартир.

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    Мария Черкасова
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