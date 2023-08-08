Антонов заявил о попытках США помешать налаживанию отношений России и Грузии

Посол Антонов призвал США не мешать налаживанию отношений России и Грузии

Американская администрация должна прекратить попытки помешать налаживанию отношений между Россией и Грузией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передает Telegram-канал дипломатического ведомства.

По его словам, если США хотят мира в регионе, они должны отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес Москвы. «Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — призвал он.

Антонов считает, что необходимо сосредоточиться на практической работе в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Он указал на необходимость добиваться заключения соглашения между Тбилиси и Сухумом. «А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США», — подчеркнул посол.

Антонов добавил, что США «переворачивают с ног на голову» значения событий августа 2008 года на Южном Кавказе.

19 мая первый за четыре года рейс вылетел из Москвы в Тбилиси. Возобновление авиасообщения между странами стало возможным благодаря указу президента РФ Владимира Путина, который снял запрет на полеты в Грузию.