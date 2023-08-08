Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:56, 8 августа 2023Мир

Антонов заявил о попытках США помешать налаживанию отношений России и Грузии

Посол Антонов призвал США не мешать налаживанию отношений России и Грузии
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Американская администрация должна прекратить попытки помешать налаживанию отношений между Россией и Грузией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передает Telegram-канал дипломатического ведомства.

По его словам, если США хотят мира в регионе, они должны отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес Москвы. «Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — призвал он.

Антонов считает, что необходимо сосредоточиться на практической работе в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Он указал на необходимость добиваться заключения соглашения между Тбилиси и Сухумом. «А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США», — подчеркнул посол.

Антонов добавил, что США «переворачивают с ног на голову» значения событий августа 2008 года на Южном Кавказе.

19 мая первый за четыре года рейс вылетел из Москвы в Тбилиси. Возобновление авиасообщения между странами стало возможным благодаря указу президента РФ Владимира Путина, который снял запрет на полеты в Грузию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Посол России объяснил безрезультатность переговоров в Саудовской Аравии

    Поляки избили молодого украинца и его мать

    Антонов заявил о попытках США помешать налаживанию отношений России и Грузии

    Семья отправилась отдыхать в Мексику и описала поездку фразой «отель в аду»

    В России создан фонд развития отрасли беспилотников

    Российский вертолет уничтожил украинскую БМП

    Вероятность выполнения Западом условий России по зерновой сделке оценили

    Врачи назвали отпугивающий комаров продукт

    Мужчинам с маленьким половым органом назвали лучшие позы для секса

    В Саудовской Аравии заявили о попавшем в тупик Байдене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости