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04:33, 8 августа 2023Мир

Посол России объяснил безрезультатность переговоров в Саудовской Аравии

Антонов: переговоры в Джидде не приведут к результату из-за неучастия России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: МИД России / Global Look Press

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, поскольку в них не участвует Россия, никакого успеха на них не было. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий размещен в Telegram-канале дипмиссии.

«Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное», — высказался Антонов. Он объяснил, что США попытались «показать красивую картинку» поддержки Вашингтона со стороны государств «Глобального Юга» в стремлении изолировать Россию и «перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают "порядок, основанный на правилах"».

По словам посла, отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине, является вполне ожидаемым результатом встречи в Саудовской Аравии. «Никакой поддержки пресловутой киевской "мирной формулы" не было и в помине», — подчеркнул Антонов.

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«Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов. Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно?» — задался он вопросом.

Антонов заявил, что США демонстрируют абсурдные подходы, то исключая Россию из переговоров, то обвиняя ее в нежелании их вести, выступают миротворцами, но отправляют Украине вооружения.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского».

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    Марина Совина
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