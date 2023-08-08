Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:42, 8 августа 2023Среда обитания

В Европе вспомнили древний способ борьбы с жарой

Bloomberg: в Севилье возвели систему акведуков для борьбы с экстремальной жарой

Фото: Gao Jing / XinHua / Globallookpress.com

В одном из самых жарких городов Европы — Севилье — нашли необычный способ борьбы с негативными последствиями экстремальной жары. В нескольких километрах от центра построили систему акведуков, которая помогает снизить температуру окружающей среды на десять градусов Цельсия, сообщает Bloomberg.

Акведуки не используют для охлаждения ископаемые виды топлива, а работают исключительно за счет воздуха, воды и солнечной энергии. Севильская сеть была построена по образцу каналов, возведенных тысячу лет назад на территории Древней Персии, или современного Ирана. Проточная вода охлаждает воздух в тоннелях, который в дальнейшем выводится в окружающую среду через вертикальные трубы.

Наземная часть системы представляет собой площадку размером примерно с два футбольных поля и включает два общественных пространства, зеленые насаждения, набережную и тенистую зону со скамейками. Таким образом жители Севильи получают возможность охладиться и отдохнуть, не покидая городских границ. Система сооружений является частью CartujaQanat, архитектурного эксперимента в области решений для охлаждения.

Материалы по теме:
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Ночью вода проходит по наружному акведуку, который перекачивает ее через солнечные батареи на крыше в гигантские резервуары под землей. Когда днем становится жарко, насосы, работающие на солнечных батареях, прогоняют охлажденную воду по небольшим трубам, которые проходят перед вентиляторами для выработки холодного воздуха. Небольшие отверстия в полу и ступенях позволяют освежающему потоку поступать непосредственно на саму площадь.

В настоящее время инженеры компании Emasesa, реализующей этот проект, ожидают поставку двух дополнительных водяных насосов для обеспечения правильной работы системы. Изначально подобные сооружения хотели установить вблизи городского вокзала, однако от этой идеи отказались еще в начале 2021 года из-за высокого уровня инфляции в Испании.

Ранее из-за экстремальной жары в ряде регионов Испании местные власти ввели ограничения на использование воды. Больше всего от этих мер страдают жители Каталонии, где в некоторых муниципалитетах запрещены мытье машин и поливание садов. Кроме того, власти ограничили бытовое и промышленное потребление воды, а в нескольких населенных пунктах из-за засухи действует режим чрезвычайной ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил повышение ключевой ставки

    Раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель

    Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после серьезного ДТП. Что известно о ее здоровье?

    Описаны последствия введения субсидий для семей на аренду жилья

    Россиянин показал трем маленьким девочкам интимное видео и попал под следствие

    Ким Кардашьян рассказала о серьезной травме

    Microsoft выпустит приставку без дисковода

    Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в России

    Рыбак на каяке случайно поймал на удочку акулу-людоеда

    Семья осталась без отпуска за 800 тысяч рублей из-за дефекта в паспорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости